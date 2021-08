Bold, il nuovo superyacht firmato dal design di Espen Øino fra Positano ed Amalfi.

Lo stile che contraddistingue questa nave è indubbiamente diverso da tutti gli altri yacht SilverYachts, casa produttice del vascello. Il design infatti è stato curato nei minimi dettagli da Espen Oino, ed il risultato è straordinariamente d’impatto.

Bold può mantenere una velocità massima di 23 nodi in qualsiasi ambiente marino. Un elicottero può essere facilmente posizionato sullo yacht grazie all’eliporto certificato D-value 12 situato a poppa. Inoltre, sempre nel ponte di poppa ci sono due tender RIB Rupert Marine da 10,5 metri, uno in versione open mentre l’altro con cockpit, ed un altro RIB da salvataggio lungo sei metri.

All’interno è stata data particolare importanza nella progettazione dei pavimenti. Sono stati scelti materiali lapidei sottili e leggeri per conferire allo spazio un aspetto moderno ed elegante che conserva e trattiene la luce naturale.

La disposizione degli ospiti sullo yacht avviene in tre suite VIP e quattro cabine standard sul ponte principale. L’area frontale del ponte superiore è completamente dedicata al proprietario, insieme ad una sala studio, al bagno privato e l’accesso diretto al ponte dall’esterno. Una particolarità davvero intrigante è il giardino d’inverno situato sul ponte di poppa superiore.

Un altro segno distintivo della nave è una sala di osservazione che occupa un totale di 300 metri quadrati. Si distingue per le speciali cornici che coprono l’intero spazio della sala, dal pavimento al soffitto.

I ponti all’aperto di Bold hanno tre spazi completamente trasformabili per vari scopi e possono trasformarsi in una ponte prendisole, un luogo accogliente per guardare le stelle durante la notte oppure è possibile utilizzare la jacuzzi per 8 persone, per feste o momenti di relax.