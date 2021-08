Black out a Sant’Agnello e Sorrento, dopo una giornata da dimenticare per l’Enel in Costiera amalfitana . Mentre ancora non si sono risolti i problemi di interruzione di energia elettria fra Positano, Praiano, Amalfi e Ravello questa sera ci segnalano abbassamenti di tensione e black out fra Sorrento, dove è stato messo a rischio lo spettacolo di Villa Fiorentino e Sant’Agnello ( nella foto ) ma anche zona Mortora a Piano e qualche zona fra Vico Equense e Massa Lubrense . Sembra almeno qui in Penisola sorrentina problemi in via di soluzione, dalla provincia di Salerno a quella di Napoli le zone turistiche più importanti della Campania sono in difficoltà.