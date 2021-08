BBC. Ricordo di Violetta Elvin Prokhorova scomparsa a Vico Equense, a ottobre omaggio alla tomba a Massa Lubrense

Ecco lo speciale, trasmesso dalla BBC, su Donna Violetta Elvin Prokhorova, vedova Savarese, scomparsa di recente a Vico Equense, con una parte dell’intervista, realizzata dal giornalista Neil George, allo scrittore Raffaele Lauro, biografo della grande danzatrice russa, con il romanzo “Dance The Love”, edito da GoldenGate Edizioni nel 2016 (www.raffaelelauro.it – Opera narrativa). L’intervista integrale sarà trasmessa successivamente. Lauro si recherà, l’8 ottobre 2021, a rendere omaggio alla tomba della grande artista, nel cimitero della Chiesa di Santa Maria della Neve, a Sant’Agata sui Due Golfi, che si affaccia fra il golfo di Amalfi in provincia di Salerno e quello di Sorrento in provincia di Napoli, fra i posti pù belli della Campania e d’ Italia, dove ora Violetta riposa accanto all’amato marito Fernando.