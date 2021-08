Basta vacanze in Italia per le gemelle Kessler: «Troppi telefonini, si avvicinerebbero per le foto». Ma Positano resta il loro luogo del cuore. Alice ed Ellen Kessler, gemelle tedesche nate a Nerchau il 20 agosto 1936, avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta, grazie alla composizione di un duo artistico.

Pochi giorni fa hanno, dunque, compiuto 85 anni ed hanno concesso un’intervista al Corriere della Sera.

Ellen ha ricordato dei tempi passati nella perla della Costiera Amalfitana, definita il loro “Posto del Cuore”. «A Positano trascorrevamo il mese di agosto a casa di Zeffirelli. Lì si incontravano persone interessanti, da Carla Fracci a Gregory Peck».

Alice ha, però, aggiunto: «Ormai in Italia in vacanza non veniamo più, troppi telefonini, non potremmo stare in spiaggia senza che qualcuno si avvicini per una foto. Andiamo in Florida, dove nessuno ci riconosce».