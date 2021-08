Balene, squali e tartarughe dei nostri mari da studiare: salpiamo con la goletta del WWF Italia!

WWF Italia: Campagna 2021 di ricerca sulla Megafauna Marina nelle acque al largo di Carloforte

Alcuni specialisti di enti di ricerca, di fama nazionale e internazionale, chiamati dal WWF Italia, si imbarcheranno a bordo della Goletta Mahayana di “The Blue Dream Project” alla scoperta di un territorio inesplorato dai primi anni ’80. L’obiettivo è quello di monitorare la megafauna – Cetacei, Tartarughe e Squali – in una zona di mare al largo di Carloforte (Sud-Ovest della Sardegna). I ricercatori, accompagnati dai turisti, trascorreranno 10 giorni in navigazione (facendo base al porto di Carloforte) alla ricerca di pinne e carapaci, equipaggiati con binocoli e attrezzatura scientifica (droni, idrofoni, macchine fotografiche e videocamere) per studiare la distribuzione e il comportamento di questi meravigliosi animali e per raccogliere dati acustici fondamentali per valutare la presenza dei cetacei e gli impatti dell’inquinamento acustico. Si tratta di una vera e propria spedizione di ricerca che aiuterà tutta la comunità scientifica ad avere informazioni preziose su un’area sconosciuta e inesplorata che potrebbe rappresentare un hotspot di biodiversità e una zona di alimentazione, migrazione e riproduzione per balene, delfini, tartarughe e squali.

Per gli iscritti al WWF YOUng ci sarà un prezzo speciale! Inoltre, l’esperienza potrebbe valere come tirocinio formativo e permettere di ottenere i CFU dall’Università, previa approvazione della segreteria didattica dell’Università!

VI ASPETTIAMO A BORDO!

info: https://it.sailsquare.com/p/italia/sud-sardegna/56718

a cura di Luigi De Rosa, WWF Terre del Tirreno