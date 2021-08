Avellino, addio a Tonino Nicodemi esempio di generosità e grande umanità.

All’età di 93 anni si è spento qualche giorno fa, nella sua villa di San Potito, Tonino Nicodemi, ben noto nella nostra città, alla quale donò parte del terreno su cui è stata realizzata Via Luigi Guercio, a confine con il Parco Nicodemi.

Di recente ha donato all’Arcivescovado di Avellino la villa di Famiglia per la formazione professionale dei ragazzi meno abbienti di quella città.

Aveva fatto progettare anche il più grosso asilo per l’infanzia della nostra città, ma la morte e gli eventi non gli hanno consentito di realizzare quanto più desiderava.

Amico di Montezemolo, presente nella nostra città lo scorso anno, lo ebbe suo ospite, ricordando insieme con altri amici i tempi in cui aveva partecipato a gare di automobilismo professionale.

Gli amici ricordano la sua generosità innata, la sua umanità e gli aiuti elargiti in ogni occasione a gente non fortunata.