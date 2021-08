Attimi di paura per un escursionista disperso sulle montagne di Tramonti

Preoccupazione ieri pomeriggio a Tramonti, in costiera amalfitana, per un escursionista disperso sulle montagne, in località “Chiancolelle”. I Carabinieri del locale nucleo forestale, allertati da due escursionisti che segnalavano la presenza di un disperso lungo in sentiero che conduce al Monte Finestra, riuscivano prontamente a geolocalizzare il soggetto ed a contattarlo telefonicamente cercando di tranquillizzarlo assicurandosi che non fosse ferito.

Dopo quasi un’ora e mezza l’escursionista è stato rintracciato in località Pietra Piana. Le sue condizioni fisiche erano buone a parte un inizio di disidratazione dovuta alle alte temperature. Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e per l’uomo non si è reso necessario alcun intervento sanitario.

Il consiglio resta quello di evitare di avventurarsi nei sentieri montani senza un’adeguata attrezzattura e rifornimento di acqua, preferendo le ore meno calde della giornata e, soprattutto, resta indispensabile documentarsi prima della partenza sul percorso da seguire scongiurando in questo modo disavventure che potrebbero trasformarsi anche in tragedia.