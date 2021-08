Atrani, monitoraggi Arpac insufficienti: ecco il divieto di balneazione

Il sindaco di Atrani, Luciano de Rosa Laderchi, ha firmato l’ordinanza n. 14 del 2021 con la quale dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa del litorale cittadino come appresso specificato:

Il motivo? Dalle analisi del Dipartimento Provinciale di Salerno dell’A.R.P.A.C., effettuate ai sensi dell’art. 4 del Decreto attuativo 30.3.2010 D.lgs. 116/08, su campioni d’acqua marina prelevati in corrispondenza dei punti di monitoraggio del litorale di codesto Comune, il giudizio è sfavorevole, pertanto la BALNEAZIONE È DA VIETARSI, per l’alterazione dei parametri microbiologici.

L’ordine di far presente ai cittadini il divieto di balneazione è affidato alla Polizia Municipale, che provvederà a far apporre, in luoghi ben visibili, i necessari cartelli di divieto di balneazione lungo i tratti di costa come sopra specificato.