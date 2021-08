Atrani: il maltempo ha distrutto parte della pavimentazione di Piazza Umberto. Il maltempo di questa notte, accompagnato dalla forte grandine di grosse dimensioni, ha provocato diversi danni ad Atrani, in Costiera Amalfitana. La pavimentazione di Piazza Umberto I è stata parzialmente distrutta, con mattonelle che si sono sollevate lasciando vuoti e crepe.

Per fortuna, almeno per il momento, non si registrano ulteriori particolari danni.

La polizia municipale del piccolo comune costiero ha messo in sicurezza la zona interessata dai sollevamenti della pavimentazione per evitare che qualche ignaro cittadino possa ferirsi.