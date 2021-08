Atrani, i ringraziamenti del Comune a quanti si sono prodigati per fronteggiare l’emergenza meteo.

L’ Amministrazione Comunale di Atrani ringrazia pubblicamente tutti coloro che ieri si sono prodigati per il paese nel pieno dell’emergenza meteo.

Un ringraziamento alla P.A. Millenium Costa d’Amalfi, ai Carabinieri, alla Miramare per il prezioso supporto dei dipendenti di Atrani e a tutti i cittadini che, in prima persona, hanno pulito e sgomberato piazza Umberto I e via Dei Dogi.