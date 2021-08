Atrani, chiusi i servizi igienici della “spiaggia di Ponente”

Atrani, interdizione dell’utilizzo dei servizi igienici sulla “Spiaggia di Ponente”: non in possesso di regolare autorizzazione per l’immissione in fogna”. Ecco l’ordinanza

Atrani, (Costiera Amalfitana) con l’ ordinanza n° 15/2021 del 12.08.2021 ordinanza n. 15/21 il Comune di Atrani predispone l’ INTERDIZIONE UTILIZZO SERVIZI IGIENICI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA POSTA AL LATO DELLA FOCE DELL’ALVEO DEL TORRENTE DRAGONE, DENOMINATA “SPIAGGIA DI PONENTE”.

Dall’ ordinanza si legge infatti che RAVVISATO il pericolo che l’utilizzo dei servizi igienici, così come installati, possano essere vettore di inquinamento dell’arenile e delle acque e RITENUTO di procedere con urgenza e senza indugio per preservare la pubblica e privata incolumità dal punto di vista igienico e sanitario, nonché preservare la salubrità dell’ambiente:

Si dispone l’ immediata chiusura dei servizi igienici installati sulla spiaggia di Ponente, perché non in possesso di regolare autorizzazione per l’immissione in fogna e la

rimozione di tutte le strutture impiantistiche fisse e mobili presenti e non autorizzate o che potrebbero essere causa di inquinamento, oltre all’espurgo e alla sanificazione delle eventuali vasche a cui sono collegati gli scarichi unitamente anche all’area di sedime dei bagni, dopo la rimozione.

Nell’ordinanza si richiama la nota 6021/2021 che l’Ausino Spa aveva indirizzato al Sindaco del Comune di Atrani nella quale si legge che “Tuttavia non si può escludere che i wc a servizio del detto stabilimento possano essere utilizzati abusivamente e non conoscendo lo schema funzionale della rete di scarico dei detti servizi, è necessario che la S.V. disponga al titolare dell’attività la rimozione di tutte le strutture impiantistiche fisse e mobili presenti, oltre all’espurgo e alla sanificazione delle vasche a cui sono collegati gli scarichi unitamente anche all’area di sedime dei bagni, dopo la rimozione”.