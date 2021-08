Atex Isola di Capri, consegnata una Targa alla famiglia Staiano in segno di ringraziamento

Trasporti a Capri – Targa alla Famiglia Staiano in segno di ringraziamento.

Stamattina abbiamo consegnato in rappresentanza di Atex Isola di Capri una Targa alla famiglia Staiano per esprimere il nostro ringraziamento alla Ditta Staiano che, in un momento difficilissimo per la mobilità a Capri, ha garantito un servizio eccellente in questi mesi.

Professionalità e amore per la nostra isola hanno accompagnato quotidianamente il lavoro svolto dai bus della Staiano.

Nonostante le strade interrotte, la Staiano ha garantito nel 2021 perfettamente il servizio prenotazioni per check in e check out, servizio fondamentale in un momento di ripartenza delle attività ricettive sulla nostra isola..

Ora è fondamentale che tale servizio divenga strutturale e operativo ogni anno

Graziano d’Esposito

Presidente Atex Isola di Capri