Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione Provinciale di Salerno: 30° Congresso ANCR

Il Cav. N.H. Attilio De Lisa Presidente della sezione Comune di Sanza è stato convocato DAL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE Prof. Antonio LANDI per Domenica 5 Settembre 2021, presso l’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) in Piazza Giovanni Paolo II°, al XXX° Congresso Provinciale della Federazione di Salerno con il seguente ordine del giorno:1) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FEDERAZIONE. Hanno diritto di partecipare con voto deliberativo i Presidenti di Sezione o loro delegati con regolare delega scritta, muniti di Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R. o Labaro che contraddistingue ciascuna Sezione.

La sezione A.N.C.R. di Sanza e la Federazione Provinciale di Salerno hanno chiesto al Comune di aderire al conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. Tutto avvenuto nel mese di Luglio 2021 dopo un accurato controllo da parte dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno nelle vesti del Presidente Sezionale Cav. N. H. Attilio De Lisa inserito di recente nello spazio associazioni comunale diocesi di Teggiano-Policastro e di quello Provinciale Prof. Antonio Landi constatando che non esiste una delibera a livello di sito per chiedere copia approvata dal Consiglio comunale come avvenuto a Giffoni sei Casale in data 30 aprile 2021. Quindi con firma congiunta e timbro provinciale tramite protocollo comunale hanno chiesto direttamente al Sindaco dottor Vittorio Esposito (per conoscenza anche del Segretario Comunale) di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto proposta dall’A.N.C.I. – L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e di conferire “LA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI SANZA (SA) AL MILITE IGNOTO”, il quale, divenendo simbolo di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità. Con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Sanza (SA) potrà rendere omaggio a quanti hanno dato la loro vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso, soprattutto tra le nuove generazioni e in questo particolare momento. Tale attribuzione, infatti, mira ad accendere i riflettori anche sulla guerra ad un virus coronavirus covid-19 tanto invisibile quando letale, contro cui stiamo combattendo. Un virus che miete vittime al pari di un conflitto e che vede medici, infermieri come il Sottoscritto presso la Sanità Italiana ASL Salerno Regione Campania anche Cavaliere al merito della Repubblica Italiana con onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno, operatori sanitari e pazienti lottare in prima linea come in trincea. Due momenti storici lontani e diversi ma che debbono aiutarci a non dimenticare che solo l’unità, la condivisione e il rispetto del sacrificio altrui possono figurare il perfetto amalgama per il nostro Paese. In tal modo Sanza (SA), così come ogni luogo d’Italia, potrà rivendicare la paternità di questo eroico Caduto senza nome, Decorato altresì di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Anche Sanza (SA) oltretutto nella Grande Guerra ha pagato un prezzo coi suoi Caduti nei cui confronti è doveroso mantenere perenne memoria e costituirà la base di partenza per la ricostituzione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Sanza (SA). Sicuri, dell’adesione di questo Comune all’iniziativa, si coglie apertamente l’occasione per porge i più distinti saluti.

Tutto in vista anche della prossima Commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. Roma, 4 Novembre 1921-2021. Proposta di conferimento, da parte del Comune di Sanza (SA), della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Nel 2021, si ricorderà il centenario del trasferimento della salma del “Milite Ignoto” da Aquileia a Roma, dove fu definitivamente sepolta all’interno del Vittoriano, il gigantesco e controverso monumento che sovrasta Piazza Venezia. Il corpo irriconoscibile del soldato ora sepolto all’Altare della Patria fu scelto da una madre che perse il figlio durante la Grande Guerra e divenne da allora il simbolo di tutti i Caduti Italiani. Così come, cento anni fa, gli sforzi effetuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, potesse in realtà essere percepito come di “di tutti”, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti della Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto. Premesso ciò, le Medaglie d’Oro al Valor Militare si sono rivolte a tutti i Comuni d’Italia, affinchè vogliano valutare la possibilità di promuovere, nel corso del 2021, il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di ciascuna Civica amministrazione.Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia degli Enti Municipali.