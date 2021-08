Associazione Atex Campania: “La consulta del turismo a Sorrento. Abbiamo perso un anno”

Riportiamo il post dell’Associazione Atex Campania a firma del Presidente Sergio Fedele, pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Mentre i problemi principali del turismo della Penisola Sorrentina non vengono affrontati, al Comune di Sorrento ci vuole un anno per formare la Consulta del Turismo… Il tempo della politica e della burocrazia soffocano il tempo del turismo…

Allorquando ad ottobre 2020 è stato eletto il nuovo sindaco di Sorrento, immediatamente la nostra proposta fu quella di costituire un Tavolo Permanente del Turismo con l’assessore al Turismo e I rappresentanti delle principali associazioni della filiera. Una proposta finalizzata per definire un metodo necessario ad affrontare le priorità del settore con continuità e competenza.

Un supporto decisivo per l’amministrazione comunale. Non è successo nulla.

Abbiamo rilanciato questa proposta nel documento presentato al Comune in occasione degli Stati Generali del Turismo. Non è successo nulla.

Eppure al di là delle costituzioni “formali”, la convocazione e l’operatività di questo tavolo poteva e doveva essere immediata.

In occasione della presentazione del brand “Sorrento Aspetta te”, abbiamo pubblicamente espresso la nostra preoccupazione che dopo mesi dalla proposta, questo Tavolo non fosse stato ancora avviato… Dopo due giorni dalla nostra protesta, il Comune ha pubblicato finalmente Avviso e Procedura per la Costituzione della Consulta per il Turismo. La procedura dovrebbe completarsi ad ottobre. Se non ci saranno intoppi sarà passato giusto un anno dall’insediamento del sindaco e dalla nostra prima proposta… Un anno in cui si potevano e si dovevano affrontare priorità assolute quali il dramma Covid, l’accessibilità a Sorrento a causa della catastrofica situazione ferroviaria e stradale, il traffico interno oramai insostenibile, la indispensabile e non più rinviabile regolamentazione qualitativa e quantitativa del settore extralberghiero, la strategia per proteggere l’artigianato locale, i sostegni per la pandemia….

Sorrento per questi problemi sta scoppiando. E dobbiamo aspettare ancora tre mesi prima di riunirci. Perché abbiamo “perso” un anno?».