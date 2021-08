Aria di elezioni a Piano di Sorrento, Marilena Alberino con Iaccarino: “Ora serve continuità”

In vista delle prossime elezioni amministrative a Piano di Sorrento, a quanto pare è ormai definita la posizione del comandante della Polizia Municipale di Sorrento, Rossella Russo, che si tira indietro per la corsa alla fascia da sindaco, forse a favore di una candidatura con Cappiello – come quest’ultimo spera.

Intanto la posizione degli “Iaccariniani” Sergio Ponticorvo e Marilena Alberino è ormai definita: portare avanti il lavoro iniziato con Iaccarino. O almeno queste sono le dichiarazioni che la capogruppo di maggioranza Alberino ha rilasciato ad Agorà.

Marilena, che ha la politica nel sangue già a partire dal suo caro papà Giuseppe, ammette che non è stato facile rimettere sulla giusta linea questa amministrazione negli ultimi cinque anni. L’operato, a detta della Alberino, ha raggiunto ottimi livelli grazie al lavoro in sinergia con enti provinciali e regionali con i quali si è creato un rapporto solido. Infine, il braccio destro di Iaccarino afferma che le prossime elezioni saranno fondamentali per portare avanti progetti iniziati, con particolare interesse ai settori produttivi, cuore pulsante dell’economia carottese. “Vogliamo restare protagonisti di una nuova stagione economica, commerciale e turistica.”