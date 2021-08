Antonello De Rosa tra i grandi del Teatro a Roma il 21 Agosto

Il 21 agosto in scena con “Traccia di mamma “ di Annibale Ruccelo

Ritornera’ di nuovo ad esibirsi tra i grandi del teatro, il regista ,attore Antonello De Rosa, invitato alla XXVII° edizione de “ I Solisti del Teatro” manifestazione che si tiene a Roma fino al 4 settembre .Un riconoscimento importante per il regista teatrale salernitano , il quale ,dopo il successo della rassegna teatrale “Il Gioco serio del Teatro…la ripartenza” ha ricevuto l’invito a portare in scena uno dei suoi “cavalli di battaglia” “ Una gratificazione enorme- ha dichiarato Antonello de Rosa-“ poiché dopo il successo della nostra rassegna teatrale “ Il Gioco serio del Teatro ..la ripartenza “ ed anche per la qualità e la quantità di rappresentazioni teatrali e culturali che si sono tenute e si tengono ancora a Salerno, la nostra città è diventata un vero e proprio punto di riferimento culturale per l’Italia,”. “ Traccia di mamma -Studio su “Mamma… Piccole Tragedie Minimali” ,sarà in programma Sabato 21 Agosto alle ore 21.00 presso i Giardini della Filarmonica Romana, a due passi da Piazza del Popolo.Il Festival I Solisti del Teatro presentato da Teatro91 è uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi del panorama culturale e artistico dell’Estate Romana, che giunge alla XXVII edizione. La storica rassegna, diretta da Carmen Pignataro, rinnova la sua sfida: anche quest’anno si realizzerà una sinergia unica di bellezza naturale e talenti artistici, che illumineranno le notti estive dal palco del festival.La location è straordinaria: i Giardini della Filarmonica Romana, a due passi da Piazza del Popolo, acquistano ancora più charme grazie a un programma straordinario capace di riunire la passione per il teatro, la trasversalità dei generi e l’attenzione alle tematiche sociali. Nel magico scenario dell’open space botanico dei Giardini si alterneranno alcuni tra i più grandi nomi del panorama teatrale italiano e nuove realtà artistiche dall’alto impatto scenico ed espressivo.I Solisti del Teatro si è sempre distinto come punto di riferimento per una platea variegata ed eterogenea, un luogo d’incontro, di scambio, una fucina di idee. Monologhi, sintonie tra parole e musica, percorsi a tema, artisti di ogni segno, di ogni identità, di ogni linguaggio, attori affermati e giovani leve: tutto all’insegna della qualità artistica come punto cardine di ogni singola edizione.