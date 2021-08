Angri, grave incidente stradale tra un’auto ed una moto. Giovane centauro in condizioni critiche

Angri. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un gravissimo incidente stradale in via Brigadiere D’Anna che ha visto coinvolti un’autovettura ed una moto. Il giovane che si trovava alla guida del motociclo, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dal mezzo riportando delle serie ferite alla testa e rimanendo esanime sull’asfalto. Si è temuto il peggio anche perché il centauro aveva perso una gran quantità di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno cercato di rianimare il giovane e lo hanno poi trasportato in ospedale.