Andromeda approda a Positano: lo yacht da 200 milioni di dollari con elicottero

Positanonews lo aveva adocchiato e ripreso in penisola sorrentina, a Sorrento, ma adesso è la volta di Positano: si tratta del mega yacht Andromeda, che in queste ore si è presentato in tutta la sua maestosità nelle acque della costiera amalfitana.

Originariamente chiamato Ulisses e poi ridenominato Andromeda, è stato acquistato a fine 2017 tramite l’azienda Burgess dall’armatore Graeme Hart (il più ricco milionario della Nuova Zelanda) per 195 milioni di dollari. Spinto da 2 motori Caterpillar, Andromeda possiede uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio ed è dotato di 15 suites per 30 ospiti, mentre le sistemazioni per l’equipaggio sono pensate per 45 persone.

A bordo sono presenti 2 ascensori (per raggiungere tutti i ponti), una grande piscina, un cinema, una palestra, una spa e un ampio garage per accogliere moto, bici e giochi acquatici. Il mega yacht Andromeda è stato costruito per viaggi lunghi, ha un eliporto sul top deck per accogliere il suo Bell 429 ed è famoso per i numerosi tenders (si fa per dire) che ospita a bordo, tra cui un Princess 68.