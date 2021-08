Ancora una vittima della Terra dei Fuochi. Chiara muore a soli 2 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore

La Terra dei Fuochi continua a mietere vittime innocenti. Non ce l’ha fatta la piccola Chiara, di soli 2 anni, affetta sin dai primi mesi di vita da una grave malattia contro la quale ha combattuto ma che alla fine l’ha uccisa.

Chiara era di Marcianise e si trovava ricoverata presso l’ospedale “Gaslini” di Genova ma tutte le cure purtroppo si sono rivelate inutili e non sono riuscite a salvarle la vita.

Il nome di Chiara si unisce al lungo elenco di giovani vittime della Terra dei Fuochi, bambini di età compresa tra i 6 mesi e gli 11 anni, che hanno avuto come unica colpa quella di nascere in una terra martoriata ed avvelenata dagli sversamenti illegali di rifiuti tossici provenienti da tutta Italia e dal Nord Europa la cui presenza causa un elevato numero di tumori nella popolazione, colpendo in particolare i giovanissimi.