Ancora grandi yacht nelle acque di Positano: arrivano Atlantis II, Intrepid ed Infinity.

Continua la sfilata di yacht a Positano. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia. Le acque della perla della Costiera Amalfitana, sono nuovamente piene, come sempre, delle più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Anche oggi, come spesso sta succedendo da quando le misure anti Covid sono state allentante, Positano ha ospitato grandi yacht: si tratta di Atlantis II, Intrepid ed Infinity.

Foto 3 di 4







“Atlantis II”, mega yacht di 115 metri, èstato costruito dai cantieri navali greci Hellenic Shipyards su commissione del magnate delle imbarcazioni e collezionista d’arte Stavros Niarchos, divenuto ricco tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta e famoso soprattutto per essere stato il principale rivale del più celebre Aristotles Onassis.

Lo yacht, tuttavia, in seguito alla morte di Niarchos, avvenuta nel 1996, è divenuto di proprietà della sua famiglia che è solita tenerlo ormeggiato presso porto Hercule, a Monaco.

Atlantis II si colloca all’ottavo posto nella classifica dei 100 yacht più grandi, infatti, proprio a causa della sua maestosità, varie volte sono sorti problemi per la sua entrata ed uscita da porti non proprio grandissimi.