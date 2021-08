Anche in radio la storia di Maria Lampo, il primo negozio aperto a Positano

La storia di Maria Lampo parla del primo negozio aperto a Positano, in costiera amalfitana, nel lontano 1946. L’idea nacque dal sarto Alfonso e la commerciante Maria, due giovani innamorati che aprirono il negozio a pochi passi dalla piazza.

Maria Lampo, o meglio sua nipote Emilia Esposito, è On Air da Radio Punto Zero con l’intervista che andrà in onda l’11 agosto per raccontare la storia del primo negozio aperto a Positano nel 1946 e della boss del nostro cuore – scrive Emilia. L’orgoglio più grande è quello di poter continuare la tradizione di famiglia ed accogliere i nostri clienti nel nostro negozio da 75 anni e di portare in giro per il mondo il nome di Positano e di Maria Lampo. Stay Tuned.

La sartoria Lampo è un vero orgoglio come tutte le altre sartorie positanesi, che da sempre contribuiscono a render noto il nome di Positano ormai conosciuta in tutto il mondo anche grazie a: “I am Maria Lampo, I am the boss.. God bless you!”.