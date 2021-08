Anche Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo, sceglie Positano per le sue vacanze! La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

L’ultimo, in ordine cronologico, ad essere giunto a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è Bernard Arnault, l’attuale uomo più ricco del mondo.

Soltanto pochi giorni fa, infatti, a sorpresa, il francese Bernard Arnault, amministratore delegato del luxury group LVMH (che comprende marchi del calibro di Fendi, Moët & Chandon, Luis Vuitton, Bulgari, Kenzo Givenchy, Tiffany e tanti altri) ha superato Jeff Bezos, diventando l’uomo più ricco del mondo, in cima alla classifica di Forbes, con una fortuna valutata a 186,4 miliardi di dollari, superiore quindi a quella di Bezos che era stimata 186 miliardi di dollari.