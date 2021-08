Anas: provvisoriamente chiuso a causa di un incidente un tratto dell’asse mediano (SS162NC) nel Napoletano

CAMPANIA, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO – IN DIREZIONE DI LAGO PATRIA – UN TRATTO DELL’ASSE MEDIANO (SS162NC) NEL NAPOLETANO

a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto ed una moto

A causa di un sinistro, è provvisoriamente interdetto al transito – in direzione di Lago Patria – un tratto dell’Asse Mediano (SS162NC), al km 30,750, nel territorio comunale di Acerra (NA).

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un’auto ed una moto, provocando il ferimento di due persone.

Sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118; la regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile.