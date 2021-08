Anas: manutenzione del viadotto ‘Zingariello’, chiuso in orario notturno un tratto della SS268 del Vesuvio, Napoli

CAMPANIA, ANAS: PER L’ESECUZIONE DI UN’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO ‘ZINGARIELLO’, CHIUSO – IN ESCLUSIVO ORARIO NOTTURNO – UN TRATTO DELLA SS268 “DEL VESUVIO”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· l’intervento verrà eseguito questa notte, tra le 22.00 e le 6.30 di domani, mercoledì 11 agosto

Per l’esecuzione di un’attività di manutenzione sul viadotto Zingariello, a partire dalle ore 22.00 di questa sera, martedì 10 agosto – in esclusivo orario notturno, fino alle 6.30 di domattina, mercoledì 11 agosto – sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la tratta di strada statale 268 “del Vesuvio” compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano (km 6,300) e Somma Vesuviana (km 8,500).

In relazione all’esecuzione dei lavori di questa notte, nel caso in cui si rendesse necessario proseguire l’attività, l’interdizione della tratta sarà attiva anche nelle due notti successive (11 e 12 agosto, sempre in orario compreso tra le 22.00 e le 6.30 del giorno successivo).

Le attività si inseriscono nell’ambito dell’appalto principale relativo ai lavori di manutenzione programmata, già ultimati, sul viadotto.

Durante la chiusura, la circolazione – con uscita agli svincoli di Pomigliano o Somma Vesuviana – utilizzerà i percorsi alternativi indicati mediante segnaletica verso viabilità alternativa (itinerario Via Pomigliano – traversa Duca di Salza – via Duca di Salsa – traversa Allocca – via San Sossio – via Marigliano – via Nola e viceversa).

L’esecuzione dell’intervento è stata preventivamente comunicata alle Forze dell’Ordine ed agli Enti Territoriali competenti, oltre che alla Società Autostrade