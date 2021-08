Anas: avanzano le attività di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli

CAMPANIA, ANAS: AVANZANO LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

si è svolto oggi un sopralluogo tecnico per la risoluzione della problematica relativa alle infiltrazioni manifestatesi sulla volta della galleria

avviata anche l’attività d’inserimento dei golfari

Avanzano i lavori di manutenzione straordinaria nella galleria Vittoria di Napoli.

Anche per questa settimana le attività lavorative proseguono su turni, con l’ausilio di sei mezzi meccanici, per l’esecuzione di attività difficilmente visibili dall’esterno della galleria.

Nel dettaglio, allo stato attuale i lavori procedono con l’inserimento dei golfari (anelli per fissaggio) in corrispondenza delle aree nelle quali sono già state ultimate le attività di perforazione ed inghisaggio e proseguiranno fino al prossimo 10 settembre.

Successivamente, si darà avvio alle operazioni di posa in opera di reti e funi d’acciaio anti-caduta lungo la volta della galleria ed ai lavori impiantistici, con l’implementazione di un’ulteriore squadra di lavoro.

In ultimo si procederà poi ai previsti interventi sui piedritti.

Nel contempo, si è svolto oggi un sopralluogo tecnico del Comune di Napoli e della Società ‘ABC’, in sinergia con Anas, per le ispezioni dei luoghi e le conseguenti azioni volte a risolvere, in tempi rapidi, la problematica delle infiltrazioni manifestatesi sulla volta della galleria.

Tale attività in loco è stata, ovviamente, il frutto di precedenti riunioni ed incontri tecnici tra Anas e Comune di Napoli.