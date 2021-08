Ambra Gutierrez la modella che ha denunciato Weinstein e nel processo Ruby su Berlusconi , a Positano si diverte col tiro a segno

Ambra Gutierrez a Positano in Costiera amalfitana una super modella che ha avuto il coraggio di denunciare gli abusi sessuali noti nell’ambiente ma mai resi pubblici. La sua bio la troviamo anche su wikipedia.

“Dapprima Miss Piemonte e quindi finalista nella selezione per Miss Italia, è stata una delle prime donne ad aver denunciato pubblicamente il produttore Harvey Weinstein per i suoi comportamenti molesti nel 2015, contribuendo a sollevare lo scandalo degli abusi sessuali perpetrati dal regista Nel “processo Ruby ter” ha invece testimoniato che nel 2010 partecipò ad uno dei festini erotici dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella villa di Arcore.. Non sopportando l’uso continuo del suo nome nei mass media associato a tali eventi, ha poi preferito trasferirsi negli Stati Uniti”

Qui a Positano in Costa d’ Amalfi ha trovato molta serenità, i capelli scompigliati non mi hanno impedito di vedere quanto è bella Positano, dice su un suo post su instagrama la modella Ambra Battilana Gutierrez, passeggia a Fornillo, nei pressi della suggestiva Grotta col presepe, ben nota a noi positanesi, da Via Pasitea al Poseidon, poi la passeggiata sullo “Stradone” , i sandali, i vestiti, il “viagra” naturale dei peperoncini, e immancabile il tiro a segno che è davvero unico nel suo genere nei pressi dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo.