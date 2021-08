Amalfi, Villa Savo: l’imprenditore Perrotta la trasformerà in un residence di lusso? Intanto tutti felici per l’acquisto

Amalfi ,Villa Savo: l’imprenditore Perrotta la trasformerà in un residence di lusso? Questa è la domanda che si pongono in tanti, Positanonews ha ascoltato gli interessati, poi abbiamo sentito i residenti dellla zona dove è collocato la struttura che ospitava il prestigioso istituto Turistico. Precisiamo subito che la struttra è e rimarrà una residenza privata e non un albergo come hanno scritto altri, sentiamo la gente.

Villa Savo, ricordata da tutti come Il Turistico, un istituto che ha dato lavoro e prosperità a diverse generazioni di giovani, è passata nelle mani del grande imprenditore Vittorio Perrotta, che si pensa possa trasformarla in una struttura alberghiera.

Stando però a recenti “rumors“, si vocifera che l’imprenditore possa trasformarla in un complesso residenziale, dotato di pochi appartamenti, ma di un certo prestigio. Dunque un vero e proprio residence di lusso.

Da un punto di vista imprenditoriale, la scelta a rigor di logica, spiegherebbe anche un ritorno economico immediato.

Per il momento quello che è certo è che la Villa è stata ceduta dalla famiglia Savo come residenza ad uso privato.

Non solo , i residenti sono tutti felici per l’acquisto

“Era ora , sarà un bene per tutto il territorio rivedere rinascere questa Villa che è andata in buone mani”, questi i commenti raccolti da Positanonews oggi sul posto.

L’imprenditore di Atrani , quindi della Costiera amalfitana, è molto stimato e ben voluto da tutti, qualsiasi cosa ne faccia, anche se fosse solo una struttura privata, visto che non ha più la destinazione di albergo, viene vista di ben occhio , quindi un benvenuto da tutti a Vittorio Perrotta .