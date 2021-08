Amalfi, venduto l’ex turistico: Villa Savo passa nelle mani dell’imprenditore Perrotta

La splendida Villa Savo, ad Amalfi, passa nelle mani di Vittorio Perrotta. Come ci spiegano i diretti interessati nella vicenda, ancora non sono note le cifre dell’affare, e in merito ai numeri circolati nelle ultime ore i proprietari smentiscono. Con ogni probabilità Perrotta trasformerà la villa in una struttura alberghiera, ma al momento vi è stata la sola cessione come residenza ad uso privato.

Villa Savo conserva secoli di storia, quando nel 1900 era una residenza di famiglia e il suo grande giardino terrazzato che discende verso il mare era ricco di piante di limone. L’imponente villa ha ospitato per anni un punto d’eccellenza di tutto il territorio, che verrà ricordato da tutti come “Il Turistico”, un Istituto che ha dato lavoro e prosperità a parecchie generazioni di giovani. Il 29 giugno del 2011, la villa è ritornata ad essere una proprietà a totale diposizione della famiglia Savo, con la consegna delle chiavi dell’immobile – da parte del preside Dr. Toriello – all’Ufficiale Giudiziario.

Vittorio Perrotta

Vittorio Perrotta è un grande imprenditore che ha reso grande il piccolo borgo – quello in cui è nato – di Atrani e la costiera amalfitana nel mondo, con uno dei negozi in Francia sulla Rue St. Dominique della catena “La chef des soldes” nei pressi della Tour Eiffel, come ha ricordato anche il prof. Sigismondo Nastri in occasione dell’82esimo compleanno del suo amico Vittorio. Perrotta a Parigi ci ha fatto la sua vera fortuna, rivendendo capi di marca di fine serie a un prezzo scontato, dando vita così alla prima catena di outlet nella storia.

Villa Savo: storia e imponenza

Villa Savo è la prestigiosa struttura che giganteggia sul mare della splendida Amalfi. Con una superficie interna di 1148 mq e un territorio esterno di 20.230 mq, la villa rientra tra le strutture più ampie e colme di storia di tutta la costiera amalfitana. Tutto intorno alla proprietà si trovano oltre 20.000 mq di terreno roccioso caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea che circonda di verde l’immobile e lo immerge nei suoi profumi inconfondibili. L’accesso diretto al mare è un grande valore aggiunto di questa proprietà sulla Costiera Amalfitana, potrete infatti ancorare la barca e raggiungere comodamente la villa in pochi passi.

Ecco tutti i dettagli tecnici riportati da lionard.com: