Amalfi, un terzo dipendente (non vaccinato) del ristorante chiuso domenica scorsa è risultato positivo al Covid

Amalfi. Domenica scorsa un noto ristorante della città era stato precauzionalmente chiuso dopo che due dipendenti erano risultati positivi al Covid-19. Ed ora arriva la notizia della positività di un terzo collaboratore che, insieme ad una decina di colleghi, lunedì scorso si era sottoposto al tampone molecolare domiciliare essendo entrato in contatto con le due persone positive.

Il 35enne, chef di cucina, era in autoisolamento già da domenica scorsa, non è vaccinato e non presenta sintomi. Dovrà attendere mercoledì primo settembre per ripetere il tampone sperando possa risultare negativo.

Nel frattempo il ristorante è stato sanificato ma resta ancora chiuso.