Amalfi: tappa di Montezemolo alla pasticceria Pansa

Luca Cordero di Montezemolo è il celebre dirigente d’azienda che oggi si è concesso una “dolce” pausa alla pasticceria Pansa di Amalfi. La tappa in pasticceria dei fratelli Pansa ad Amalfi è d’obbligo per i tanti turisti in visita al centro storico dell’Antica Repubblica Marinara. Eppure, in tempi speciali, è possibile far incontri ravvicinati con qualche vip. Montezemolo non è nuovo in quel di Pansa, visti i rapporti di stima e amicizia che – come scrive anche lo staff – si rinnovano ormai da 30 anni.

Già presidente di Ferrari e di altre società, e ora imprenditore di primo piano, Montezemolo ha già reso pubblica la sua visita in Campania al Parco Archeologico di Paestum. Primo di tre figli, i genitori sono Massimo Cordero di Montezemolo e Clotilde Neri. La sua famiglia, in linea paterna, discende da un antico ceppo piemontese che avrebbe legami con i Savoia. Il patrimonio di Montezemolo nel 2019 è stato stimato sui 400 milioni di dollari. Una somma record degna davvero di un monarca, oltre che di un imprenditore tra i più talentuosi nel nostro paese e non solo.