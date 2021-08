Amalfi, sequestrati sostegni fissi per ombrellone sulla spiaggia libera del lato di Ponente

Amalfi. Questa mattina gli agenti della Capitaneria di Porto e della Locale Polizia sono intervenuti sul tratto di spiaggia libera del lato di Ponente ed hanno posto sequestro circa trenta sostegni in ferro per ombrelloni che erano stati posizionati sull’arenile dal gestore (che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria) contravvenendo alla concessione la quale prevede che gli ombrelloni ed i lettini sul tratto della spiaggia libera possono essere posizionati solo dopo l’arrivo dei clienti in modo da lasciare libera la fruibilità del tratto di spiaggia.