Amalfi, riaprirà lunedì l’Ufficio Postale in Corso delle Repubbliche Marinare.

L’Ufficio postale sito nel Comune di Amalfi in Corso delle Repubbliche Marinare snc, temporaneamente chiuso al pubblico per motivi infrastrutturali, sarà nuovamente disponibile a partire dal 16/08/2021 p.v. con orario da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Si ricorda che lo stesso ufficio è dotato di ATM funzionante H24.