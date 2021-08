Amalfi Mobilità seleziona due accompagnatori per scuolabus ed un autista con contratto a tempo indeterminato

Amalfi Mobilità promuove un avviso per l’eventuale avviamento a selezione di due unità con profilo professionale “Accompagnatore Scuolabus” con contratto a tempo indeterminato (livello VI, CCNL commercio) part-time da utilizzare sugli scuolabus della Società, per l’espletamento del servizio comunale.

I requisiti per la partecipazione ed ogni altra utile informazione è reperibile all’interno del Bando di Concorso, unitamente al Modello di domanda.

Amalfi Mobilità promuove, altresì, un avviso per l’eventuale avviamento a selezione di un autista con contratto a tempo pieno ed indeterminato (livello V, CCNL COMMERCIO) da utilizzare per i servizi di trasporto gestiti dalla società Amalfi Mobilità s.u.r.l. (servizio di trasporto comunale e servizio scuolabus).

I requisiti per la partecipazione ed ogni altra utile informazione è reperibile all’interno del Bando di concorso, unitamente al Modello di domanda per la presentazione della candidatura.

Per entrambe le candidature le domande per la partecipazione dovranno pervenire nelle modalità indicate entro martedì 7 settembre 2021 alle ore 12:30.