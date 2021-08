Amalfi, malore per un turista. L’immediato intervento dell’idroambulanza scongiura la tragedia

Amalfi. Nel pomeriggio di oggi un turista, mentre si trovava in acqua nello specchio antistante la spiaggia della città, è stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere la lucidità non riuscendo a tornare a riva. Immediatamente allertati i soccorsi è intervenuta l’idroambulanza coadiuvata dalla Guardia Costiera. L’uomo è stato tratto in salvo e gli sono state prestate le prime cure del caso che hanno scongiurato il peggio. Purtroppo i malori in spiaggia in questi mesi caldi sono quasi all’ordine del giorno, legati spesso a congestioni o colpi di calore che possono nei casi più gravi portare anche ad esiti nefasti.

L’intervento di oggi riporta l’attenzione sull’importanza della presenza dell’idroambulanza nelle città della costiera amalfitana che certamente riesce a garantire un pronto soccorso in tempi brevissimi a differenza delle ambulanze che spesso per raggiungere le spiagge impiegano tempi decisamente lunghi legati al traffico ed alla conformazione del territorio, minuti che in alcuni casi si rivelano preziosi per salvare una vita.