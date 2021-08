Amalfi, “L’estate dei piccoli”: grande successo degli Art children party.

Art Children Party . “Frida Kalo” è il tema dell’appuntamento di, oggi martedì 17 agosto 2020 con Il Mondo di Naty.

Primo turno alle 18.00, secondo turno alle 19.00.

Si tratta di una serie di appuntamenti pensati a posta per scatenare la creatività dei più piccoli. Infatti saranno diverse le tecniche con le quali ad ogni appuntamenti i bambini dovranno cimentarsi, dando libero sfogo alla loro fantasia in una location a misura di bambino, parco La Pineta.

Laboratori artistici in Pineta, Luna Park in Piazza e tanti spettacoli d’autore che ripropongono i classici della tradizione istrionica e della letteratura per bambini e ragazzi. Appuntamenti divenuti oramai tradizionali e attesi da grandi e piccini.

Dunque attività, pensate per aiutare e supportare le famiglie, ma anche per promuovere momenti di sano divertimento e di crescita artistica e culturale dei bambini.

Gli eventi in programma sono tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione, al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.