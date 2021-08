Amalfi, incendio domato. Il post della Millennium “C’è mancato poco che non ti beccavamo”, la Procura indaghi per associazione a delinquere. Ci sono i presupposti per poter dimostrare non gli atti criminali, ma la strategia criminale pianificata ed organizzata. I quasi contemporanei incendi a Vettica di Amalfi e al Campo Li Galli a Positano , entrambi gli incendi al confine di Agerola, chiaramente dolosi, creano i presupposti almeno per indagare , si dovrebbe attivare la DIA, la Direzione Investigativa Anti Mafia. Intanto incendio domato, mentre a Positano la situazione è più grave

Ecco il post della Millennium di Amalfi