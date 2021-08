Amalfi, il sindaco Milano sulla ZTL:”Unica soluzione, si attende la Regione”

Torna il turismo e torna a farsi vivo il traffico in costiera amalfitana e ad Amalfi. A tal proposito abbiamo ascoltato il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, per discutere della situazione traffico e una possibile risoluzione del problema. Positanonews ha sostenuto più volte la ZTL come l’unica e vera soluzione da adottare.

Anche il sindaco Milano si dice convinto di questa strada da intraprendere: Io resto convinto che l’unica soluzione strutturale sia la realizzazione della Ztl territoriale, idea da noi lanciata a settembre 2018 che si è fatta poi intesa istituzionale che si trova in una fase di progettazione preliminare grazie al finanziamento della Regione Campania che ha incaricato il professore universitario Vincenzo Galdi.

Dunque non resta che attendere che il Prof. Galdi consegni un progetto preliminare, per poi procedere eventualmente ad un incontro tra il sindaco e i vertici della Regione per procedere su questa linea.

Già nei mesi scorsi si era intrapresa un’altra strada, quella delle targhe alterne. Un progetto andato in porto ma poi sospeso per via dell’agitazione di alcuni comuni e associazioni. Intanto vige un’ordinanza dell’Anas che impone alcune limitazioni al transito dei mezzi pesanti.