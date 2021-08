Amalfi, il Comune decide di individuare una nuova zona per la sosta dei motoveicoli.

Nasce un nuovo parcheggio per i motoveicoli ad Amalfi. Lo ha deliberato la giunta guidata dal sindaco Daniele Milano, come si legge anche dal quotidiano la Città.

La nuova area di sosta per le moto è stata individuata nel Piazzale dei Protontini. La decisione si è resa necessaria per sostituire il parcheggio presente sul lungomare dei Cavalieri, travolto dalla frana dello scorso 2 febbraio.

La grande quantità di terra e pietre venuta giù dal costone di Vagliendola, infatti, invase parte del lungomare, andando ad occupare anche un’area del parcheggio.

Gli interventi di rimozione del materiale franato si conclusero nel giro di poche ore.

Sono poi iniziati i lavori di ricostruzione e, proprio per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, l’area che abitualmente veniva utilizzata per la sosta dei motoveicoli ha ospitato parte del cantiere. Proprio per questo motivo il parcheggio è stato temporaneamente soppresso. Sono passati circa 80 giorni dalla terribile frana che ha distrutto una parte della strada statale 163 fino all’attesa riapertura del traffico.

Il comune del paese capofila della Divina ha deciso di individuare una nuova zona per la sosta delle moto.

In estate, infatti, i motoveicoli sono il mezzo di trasporto più utilizzato. Per far fronte alle esigenze degli abitanti di Amalfi e anche dei tanti visitatori che hanno scelto la Costiera per le proprie vacanze, l’amministrazione Milano ha deciso di creare il nuovo parcheggio temporaneo in Piazzale dei Protontini, nell’area limitrofa a quella già esistente e destinata alla sosta a pagamento sempre di motoveicoli. Il tariffario prevede la possibilità per i residenti, lavoratori, studenti e proprietari di immobili, di parcheggiare in maniera gratuita mentre tutti gli altri dovranno pagare 2 euro all’ora.

Con questa scelta sarà consentito, quindi, alle moto di raggiungere Amalfi senza il problema del parcheggio che nelle scorse settimane aveva rappresentato un rebus cruciale anche per i residenti.