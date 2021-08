Amalfi, gozzo rischia di affondare, paura per le otto persone a bordo

Amalfi, gozzo di legno rischia di affondare, paura per le otto persone a bordo.

Paura questo pomeriggio per un’imbarcazione da diporto che ha rischiato di affondare nelle acque della Costa d’Amalfi.

Il gozzo in legno, lungo sei metri, mentre si trovava poco distante dal Capo di Conca dei Marini, ha cominciato improvvisamente a imbarcare acqua da poppa. Paura tra le sei persone a bordo, tutte della Costa d’Amalfi. Allertato il numero 1530 per le emergenze in mare, è stato attivato l’equipaggio del gommone veloce CA08 della Guardia Costiera di Amalfi.

Notiziato, malgrado fosse fuori servizio, anche il comandante Oronzo Montagna che si trovava a bordo di un’imbarcazione privata proprio nei paraggi. E’ stato lui il primo a intervenire, provvedendo a rimorchiare il gozzo all’interno del porto di Amalfi, evitando l’affondamento ed eventuali danni per l’ambiente, Nel bacino portuale l’imbarcazione è stata tirata a secco. Tanta aura per i sei occupanti che stanno bene.

Non è la prima volta che avviene un incidente sempre nello stesso tratto della Costiera amalfitana.