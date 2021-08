Amalfi, Covid a un familiare di un collaboratore, ristorante chiude per i dipendenti in quarantena

Amalfi, un ristorante a Vettica ha chiuso momentaneamente i battenti perchè ha i dipendenti in quarantena. Quindi una chiusura non per il Coronavirus Covid – 19, ma solo perchè è necessario mettere in quarantena il personale visto che un familiare di un collaboratore è risultato positivo al Covid. Una situazione analoga a quella che avvenne a Positano ed è avvenuta anche in altre attività della Costiera amalfitana, una volta individuati i positivi si blocca il contagio.