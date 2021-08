Amalfi, attimi di paura per una violenta lite tra turisti

Nel primo pomeriggio di oggi, ad Amalfi, si sono vissuti attimi di paura per una violenta lite tra turisti tedeschi. Stando alle prime testimonianze sarebbe coinvolto nella colluttazione anche un residente. Il tutto è iniziato probabilmente con un diverbio ma in poco tempo i litiganti sono passati alle mani in modo molto violento.

Alcuni presenti sul posto hanno immediatamente allertato i Carabinieri che sono giunti in poco tempo sul luogo della lite calmando gli animi e riportando la calma. I protagonisti della lite sono stati accompagnati in Caserma per procedere agli accertamenti del caso ed alla ricostruzione di quanto avvenuto per stabilire se ci siano i presupposti per adire le vie legali.