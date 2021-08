Amalfi, apertura del Capodanno Bizantino. Intervista al Prof. Giuseppe Gargano ed al sindaco Daniele Milano

Amalfi. In occasione dell’apertura del Capodanno Bizantino Lucio Esposito ha intervistato lo storico di tutta la Costa Amalfitana, il Prof. Giuseppe Gargano: «E’ una serata che affronta una tematica molto particolare, ovvero le problematiche delle calamità naturali che in questo caso riguardano la Costa d’Amalfi. Per tale motivo quest’anno si è deciso di nominare Magister Italo Giulivo, capo della Protezione Civile. Vogliamo lanciare il messaggio di conservare e proteggere la bellezza. Portiamo avanti la difesa del paesaggio che in Costa d’Amalfi è particolarmente delicato ed a rischio. C’è un connubio ben riuscito tra paesaggio naturale e paesaggio antropico e questo è un segnale molto importante che parte circa dal 90 dopo Cristo».

Ed il sindaco Daniele Milano dichiara: «La nomina a Magister di Italo Giulivo vuole essere un omaggio a tutti i volontari della Protezione Civile che sono stati impegnati, soprattutto nel corso degli ultimi due anni, ad assistere la popolazione della Campania».