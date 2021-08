Amalfi, ancora un positivo al Coronavirus Covid – 19 , aveva fatto anche la seconda dose di vaccino .

Due sono i guariti , quindi sono rimasti cinque contagiati da questa pandemia.

Il caso non è collegato ad altri precedenti per cui sono stati messi in quarantena i contatti diretti e verranno effettuati i tamponi.

Tutti i contagiati sono asintomatici ed in buone condizioni