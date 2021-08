Alto rischio incendi in Costiera amalfitana, da Tordigliano a Positano, Agerola, Tramonti e Maiori preveniamoli

I Piromani in Costa d’Amalfi agiscono spesso a fine agosto, inizio settembre. I luoghi dei delitti sono quasi sempre gli stessi abbiamo scritto dei ripetuti fuochi a Torca di Massa Lubrense, poi andando in costa d’amalfi sulla SS163 da Piano di Sorrento a Positano, specie Tordigliano di Vico Equense, il costone di Laurito e Praiano verso Agerola e il Sentiero degli Dei è oramai andato, poi Furore e Conca, Capodorso ed Erchie verso Cetara, ieri si è cominciato a Tramonti, a Cesarano, interviene l’associazione Colibrì – Oggi servizio pattugliamento con 2 squadre, una sul territorio di Tramonti e l’altra su Ravello Scala. Occorrono controlli e denunce alziamo l’attenzione in questi giorni anche con i droni come suggeriva il presidente dell’associazione Posidonia Vito Casola con l ‘avvistamento anti incendi umano e con il controllo e la pulizia dei boschi che non c’è più