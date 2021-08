L'allarme

Alto rischio incendi in Costiera amalfitana, da Tordigliano a Positano, Agerola, Tramonti e Maiori preveniamoli. Appello di Posidonia foto

Occorrono controlli e denunce alziamo l'attenzione in questi giorni anche con i droni come suggeriva il presidente dell'associazione Posidonia Vito Casola con l 'avvistamento anti incendi umano e con il controllo e la pulizia dei boschi che non c'è più