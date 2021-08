Allarme a Cava de’ Tirreni: dieci frazioni senza fogne. Ce ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Gran parte del territorio comunale di Cava de’ Tirreni non è servito dalla rete fognaria. Questo annoso problema riguarda in particolar modo le frazioni collinari della valle metelliana. Ad essere maggiormente interessate dalla problematica sono soprattutto quelle esposte sul versante orientale. Sant’Anna, San Giuseppe al Pennino, Rotolo, Dupino, Santi Quaranta, Marini, Alessia, Arcara, San Martino e alcune zone di Santa Maria del Rovo: sono queste le località di Cava de’ Tirreni in cui la rete fognaria risulta praticamente assente, con gravi ripercussioni sull’ambiente. Inoltre, i reflui della maggior parte di queste frazioni finiscono nel fiume Bonea, tramite il suo affluente, il torrente San Francesco, e provoca problemi anche alla vicina Vietri sul Mare. Nei mesi scorsi sono cominciate ad arrivare le prime risposte dell’amministrazione comunale. Infatti, sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova condotta fognaria per acque nere in via Caliri e parte di via Carleo. L’intervento è stato eseguito da Ausino per un importo di circa 130mila euro, alla quale tutti i condomini e le abitazioni della zona che hanno compartecipato alle spese per le proprie competenze, si sono collegati. Conclusi invece già da qualche mese i lavori di realizzazione delle interconnessioni fognarie a servizio delle popolose frazioni di San Pietro e della SS. Annunziata per un costo complessivo di circa 300mila euro. Sono invece in corso di ultimazione gli interventi di realizzazione, adeguamento e potenziamento del sistema fognario alla frazione Corpo di Cava, con la condotta di adduzione delle acque reflue alla sezione di testata della rete fognaria a servizio della frazione San Cesareo di Cava de’ Tirreni. Tale fognatura è già servita dagli impianti di sollevamento in località Torello e Piazza San Francesco, per il trasferimento delle portate di acque nere alla rete fognaria di adduzione del depuratore di Nocera. Con questo intervento è prevista anche la rimozione in totale sicurezza delle vecchie condotte in eternit.



L’INERZIA «Si tratta di una questione annosa per la nostra città e scontiamo anni di inerzia con ampie zone, soprattutto collinari e frazionali, che non hanno collegamenti e devono utilizzare le vasche settiche ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore Finalmente con Ausino, che ha la competenza per la gestione della rete fognaria e lo smaltimento delle acque reflue ai depuratori consortili, stiamo approntando un piano per estendere sempre di più la rete fognaria per permettere ai cittadini di collegarsi. Il nostro obiettivo ha proseguito l’assessore è quello di farci trovare pronti con il maggior numero di progetti e puntare sui fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un corposo capitolo dedicato proprio agli investimenti per rendere più efficace la depurazione delle acque reflue».