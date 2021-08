Al Bano show ad Amalfi e Ravello: i saluti ai fan e lo scatto di Jasmine a Positano

Al Bano show in Costiera amalfitana, dove l’artista pugliese è approdato ieri insieme al suo staff per uno spettacolo privato nella rada di Amalfi. L’idolo dei fan della musica italiana ha omaggiato tutti con una performance al party privato, che si è concluso con un gelato in compagnia del suo staff in un bar di Ravello, prima del rientro in albergo. Al Bano ha anche concesso alcuni scatti ai suoi fan, oltre ad un video di saluti.

Al Bano non era l’unico Carrisi sul territorio della divina costiera. A testimoniare la loro tappa in costiera amalfitana, anche una storia Instagram di sua figlia Jasmine. Proprio alcuni giorni fa, Al Bano era stato paparazzato sulla rivista “Chi” con Jasmine tra le due costiere. Prima per un pranzo al ristorante “Lo Scoglio” di Nerano, a Massa Lubrense, e poi con un giro in barca a Positano.

Si tratta della seconda esibizione di Al Bano nel territorio nostrano. La più recente alcune settimane fa a Capri, al matrimonio di Piero Ferrari e Romina.