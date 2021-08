Agerola, Costiera amalfitana Il giovane rapper agerolese Italo Fusco, in arte ITALO, dopo la collaborazione con l’americano LXAP in Hate Haters e il suo singolo Mula Gang è tornato con un nuovo inedito chiamato VIOLET. La traccia è stata prodotta da Gianluigi Fontanella, in arte KiDDO, giovane produttore che ha svolto lavori per artisti importanti come Anastasio. ITALO ha dichiarato di aver dato molto per questo progetto infatti ha annunciato anche l’uscita del videoclip ufficiale alle ore 14:00 sul suo canale YouTube. Alla regia c’è la figura di Guglielmo Tedesco anche lui giovane talento campano che con la sua bravura è riuscito ad arrivare a grandi ed importanti artisti. ITALO infine ha dichiarato:”Sono felicissimo di poter portare contenuti importanti per tutti quelli che mi supportano. La mia musica mostra la realtà e in un momento drammatico per il mondo intero ho preso una penna e ho iniziato a scrivere,ovviamente spero vi arrivino dei messaggi importanti.Devo ringraziare una persona speciale che mi ha dato una grande mano in tutto cioè Francesco Astrid Donnarumma.