Agerola, situazione confusa per le comunali 2021. Andrea Buonocore non presenterà la sua candidatura.

Situazione molto confusa ad Agerola, in vista delle prossime elezioni comunali, ma da indiscrezioni sembrerebbe che Andrea Buonocore, l’ex vicesindaco di Luca Mascolo, omonimo del sindaco di Vico Equense, abbia deciso di non candidarsi.

In pole position come candidato sindaco l’avvocato Di Capua, mentre la maggioranza di Luca Mascolo ancora non ha scelto il nome. Naclerio o la Milo? Si dovrebbe sapere stasera.

Potrebbe esserci un’alleanza Giancalo Panariello – Peppe De Stefano

O potrebbe tornare lo spettro di Michele Pisacane, FORSE con candidato sinaco Paolo Avitabile

E’ la settimana decisiva del voto.