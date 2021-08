Agerola registra 5 nuovi casi di positività al Covid-19

Agerola. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando i dati ufficiali trasmessi dalle autorità sanitarie che registrano la presenza di 5 nuovi caso di positività al Covid-19, tutti riconducibili a distinti nuclei familiari ove erano già presenti casi positivi accertati nei giorni scorsi e che si trovano tutti in isolamento domiciliare. Sale, quindi, a 14 il numero degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale. Si rinnova l’appello a non abbassare la guardia e rispettare le regole anti-Covid: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.